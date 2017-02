El jueves 9 de febrero Diario LA PRENSA ofrecerá a sus lectores una Separata dedicada a recordar los acontecimientos acontecidos el 9 de febrero de 1973, oportunidad en que el Ejército desconociera el mando Constitucional, cuyos ecos tendrían su punto culminante en junio de ese año con la disolución de las Cámaras. Los autores de las Editoriales serán los ex Senadores Luis Hierro y Manuel Flores Silva, los actuales Diputados Ope Pasquet y Tabaré Viera, el ex Embajador uruguayo en Estados Unidos Alvaro Diez de Medina y el ex Legislador y Presidente de Antel Ricardo Lombardo. También se publicará una Editorial escrita por el Dr. Jorge Batlle.