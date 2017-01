Por Mario Kroeff Devincenzi

La investigación del juez Sergio Moro, la Policía Federal y los fiscales del caso, los números de la Operación Lava Jato en Brasil impresionan: 1.434 procedimientos policiales; 730 allanamientos; 103 prisiones temporarias; 120 pedidos de cooperación internacional; 71 acuerdos de delación premiada (figura del arrepentido) , otros contar los 77 arrepentidos de la Empresa Obebrecht en proceso de homologación; 56 acusaciones criminales; U$S 10.651 millones como valor solicitado de regreso a los cofres públicos; US$ 1.000 millones de bienes bloqueados por la Justicia de los investigados; 120 condenas en primera instancia; 3 ex tesoreros del Partido de los Trabajadores presos; 2 ex Jefes de Gabinete de Lula y de Dilma presos (Jose Dirceu y Antonio Pallocci); varios ex ministros procesados (Guido Mantega, Paulo Bernardo, Gleise Hoffman); un ex senador procesado (Delcidio de Amaral); varios presidentes y ejecutivos de empresas constructoras procesados (Marcelo Odebrecht); 3 causas contra el ex presidente Lula da Silva y su familia; el mejor amigo del ex presidente Lula, Jose Carlos Bumlai, preso y el encargado de la campaña de marketing de Lula y de Dilma, João Santana y su esposa, presos.