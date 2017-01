Hace unos años viajando de regreso a Salto por la ruta 14 de la vecina Entre Ríos me encontré por primera vez con la palabra “fracking”. En los laterales de los puentes que cruzaban la ruta cada tanto habían colocados unos carteles con la demanda de “No al Fracking”. Me llamó la atención, incluso ninguno de mis acompañantes de viaje tenían idea de lo que se trataba. Llegado a destino me desasné con el buscador de Google (que todo lo encuentra) y me enteré al fin que era una técnica de extracción de petróleo: “la fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica (también conocida por el término en inglés fracking) es una técnica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo”.