Por Leonardo Vinci

Tras la insubordinación del ejército y la aviación en febrero de 1973, el Contralmirante Zorrilla cumplió con su juramento y defendió las Instituciones con honor republicano. Pero nadie lo respaldó. En uno de sus últimos reportajes dijo: “Cuando el presidente habló en la Plaza Independencia no fue nadie, no tenía apoyo político, no se había arreglado con los políticos, muchos pedían su renuncia, él no quiso renunciar, quiso mantenerse.